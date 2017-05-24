(Görüntülü Haber) Sürücü kontrolü yitirince otomobil güvenlik kulübesine çarptı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Iğdır'dan Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'ne giden 34 VSK 47 palakalı otomobilin sürücüsü direksiyon kontrolünü yitirince araç yol kenarındaki polis kulübesine çarptı. Bu sırada kulübe önünde duran 3 polis memuru aracı son anda fark edip kaçınca canlarını kurtardı. Sürücüün yaralandığı ve otomobilin hasar gördüğü kaza anı güvenlik kamerasına saniya saniye yansıdı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Iğdır'dan Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'ne giden 34 VSK 47 palakalı otomobilin sürücüsü direksiyon kontrolünü yitirince araç yol kenarındaki polis kulübesine çarptı. Bu sırada kulübe önünde duran 3 polis memuru aracı son anda fark edip kaçınca canlarını kurtardı. Sürücüün yaralandığı ve otomobilin hasar gördüğü kaza anı güvenlik kamerasına saniya saniye yansıdı.