(Görüntülü Haber) Suriyelilerin ruhsatsız sağlık merkezine baskın

GAZİANTEP'te, Suriyelilerin ruhsatsız açtığı sağlık merkezine polis, zabıta ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri baskın yaptı. İncilipınar Mahallesi'nde 1.5 yıl önce açılan Suriye Sağlık Merkezi'nin ruhsatsız olduğuna dair zabıtaya ihbar yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, sağlık merkezine baskın yaptı. İnceleme yapan zabıta ekipleri, merkezin izinsiz ve ruhsatsız açıldığını tespit etti. Suriye uyruklu Khalid Alhamada adına açılan sağlık merkezine polis ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerini çağıran zabıta ekipleri, merkezin içerisindeki kabinlerde arama yaptı. Suriyeliler'in 30 TL karşılığında muayene edildiği 19 doktorun görev yaptığı saptanan merkezin yetkililerine ulaşılamazken, çalışan 4 kişinin polis ifadesini aldı. Ruhsatsız sağlık merkezinin steril olmaması dikkat çekerken, 3 katlı işyerinin hastane gibi dizayn edildiği görüldü. Muayene için gelen Suriyeliler, polis ve zabıta ekipleri tarafından geri çevrilirken, sağlık merkezi hakkında yasal işlem başlatıldı.