Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...
Darbe girişimi ve bombalara karşın mutlu olanlar arttı
Türkiye'de mutluluk oranı arttı...
GAZİOSMANPAŞA'DA KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI
Gaziosmanpaşa'da kahvehaneye silahlı saldırı

(Görüntülü Haber)Suriyelilerin öldürdüğü gencin babası: Onlara yüreğimizi açtık, ciğerimizi yaktılar

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da işten dönerken yolunu kesen Suriyeli olduğu ileri sürülen 2 genç tarafından sırtından bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Yakup Kırlangıç'ın babası 43 yaşındaki Ahmet Kırlangıç, "Onlara...

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da işten dönerken yolunu kesen Suriyeli olduğu ileri sürülen 2 genç tarafından sırtından bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Yakup Kırlangıç'ın babası 43 yaşındaki Ahmet Kırlangıç, "Onlara evimizi, yüreğimizi açtık, ama ciğerimizi yaktılar" dedi. Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Yeşilbağlar Mahallesi'nde oturan Yakup Kırlangıç, Keresteciler Sitesi'nde çalıştığı işyerinden dönmeyince yakınları aramaya çıktı. Yakup Kırlangıç, sokakta sırtından bıçaklanmış olarak bulundu. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Kırlangıç, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yakup Kırlangıç'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, polis, olaya karıştığı ileri sürülen Suriyeli 2 genci yakalamak için çalışma başlattı. Otopsisi tamamlanan Yakup Kırlangıç'ın cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gelen baba Ahmet Kırlangıç şunları söyledi: "Oğlum mobilya imalathanesinde çalışıyordu, akşam eve dönerken 2 Suriyeli genç yolunu kesmiş. Cep telefonunu istemişler. O da vermek istemeyip, kaçmaya çalışınca arkasından yetişip sırtına bıçağı saplamışlar. Hastaneye kaldırıldı ama kan kaybından vefat etti. Biz Suriyelilere evimizi açtık. Misafir ettik, onlara yüreğimizi açtık. Ama onlar bizim ciğerimizi yaktı." Yakınlarının cenazesini teslim aldığı Yakup Kırlangıç, toprağa verildi. Polis şüpheli 2 Suriyeli genci yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.