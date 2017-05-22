(Görüntülü Haber) Suriyelilerin gönderilmesini isteyen mahalleli eylem yaptı

ADANA'da mahallerinde Suriyelilere ait çadırların kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, lastik yakıp, yolu trafiğe kapattı. Polisin TOMA ve zırhlı araçlarla müdahale ettiği eylemde gergin anlar yaşandı.Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallelerinde Suriyeli sığınmacılara ait çadırların kaldırılmasını isteyen çoğunluğu çocuk çok sayıda vatandaş, lastik yakıp, çöp konteynırlarını da barikat gibi kullanarak Karataş Caddesi'ni trafiğe kapattı. Polisin yolu açmalarını istemesine rağmen dağılmayan kalabalığa, TOMA ile tazyikli su sıkıldı. TOMA'nın olay yerini terk etmesi üzerine göstericiler, taşlarla resmi polis araçlarına saldırdı. Polisin havaya ateş açmasıyla dağılan kalabalık, yaklaşık 10 dakika sonra tekrar toplanarak yolu kapattı.Bölgeye destek olarak gönderilen Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, iki zırhlı araçtan attıkları gaz bombalarıyla göstericileri uzaklaştırdı. Polis, ara sokaklara kaçan göstericilere daha sonra TOMA ile müdahale etti. Çevik kuvvet timleri ve zırhlı polis araçlarıyla mahallede yoğun güvenlik önlemi alan polis, eylemi örgütleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.