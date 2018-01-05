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(Görüntülü Haber)  Suriyelilerin bıçaklı kavgası: 1 ölü

    Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA'da, Suriyeli Başar Musa (21), bilinmeyen nedenle tartıştığı Suriyeli Aziz el Casim'i (25) bıçakladı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Casim'in 2016 yılında işlenen bir cinayete...

 

 

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA'da, Suriyeli Başar Musa (21), bilinmeyen nedenle tartıştığı Suriyeli Aziz el Casim'i (25) bıçakladı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Casim'in 2016 yılında işlenen bir cinayete karıştığı belirlendi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak, geldikleri Türkiye'de Adana'ya yerleşen Aziz el Casim ile Başar Musa, iddiaya göre, Casim alkollüyken buluştu. İki genç, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Musa, cebindeki bıçağı çıkarıp, arkadaşı Casim'i kalbinden bıçakladı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 

Ağır yaralanan Aziz el Casim, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan Musa'yı kısa sürede yakaladı. Arkadaşı tarafından öldürülen gencin üzerinden kimlik çıkmaması üzerine alınan parmak izi sonucu Aziz el Casim'in 2016 yılında işlenen cinayete karıştığı belirlendi. Gözaltına alınan Başar Musa'nın sorgusunun devam ettiği belirtildi. 


 

 

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