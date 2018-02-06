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(Görüntülü Haber) Suriyelilerin barındığı Atme kampına roketli saldırı: 3 ölü, 15 yaralı (2)

HATAY sınırında bulunan, Suriye'nin Atme kasabasındaki kampa yapılan roketli saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı. Suriye'nin Afrin bölgesindeki Cinderes'ten teröristlerin attığı roket, Reyhanlı...

HATAY sınırında bulunan, Suriye'nin Atme kasabasındaki kampa yapılan roketli saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı. Suriye'nin Afrin bölgesindeki Cinderes'ten teröristlerin attığı roket, Reyhanlı ilçesinin Bükülmez Mahallesi karşısındaki Atme kasabasında, Suriyelilerin barındığı kampa düştü. Roket nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı. Bölgedeki sahra hastanesine götürülen yaralılar tedavi altına alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü üyelerinin bulunduğu mevzileri top atışına tutmaya devam ediyor.

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