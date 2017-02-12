(Görüntülü Haber) Suriyeliler'in evinde 710 paket kaçak sigara bulundu
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, operasyon yapılan Suriyeliler'in oturduğu evde gümrük kaçağı 710 paket sigara ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine Atatürk Mahallesi'ndeki...
12 Şubat 2017 Pazar 14:23
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, operasyon yapılan Suriyeliler'in oturduğu evde gümrük kaçağı 710 paket sigara ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine Atatürk Mahallesi'ndeki Suriye uyruklu M.S.'nin evine savcılık talimatıyla operasyon yaptı. Arama yapılan evde gümrük kaçağı 710 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigralara el koyan ekipler, Suriyeli M.S.'yi gözaltına aldı.
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