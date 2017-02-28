(Görüntülü Haber) Suriyeliler, Afganlıların evini bastı 1'i ağır 10 yaralı (2)
28 Şubat 2017 Salı 08:46
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