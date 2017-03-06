(Görüntülü Haber)Suriyeli yaşlı kadın trenin altında can verdi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de hemzemin geçitte trenin çarptığı 73 yaşındaki Suriye uyruklu Meryem Dertviş, hayatını kaybetti. Kaza, saat 20.30 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Alahanlı Caddesi Remzi Özer Yatılı Bölge Okulu kavşağında meydana geldi. Tren geldiği için bariyerlerin kapalı olduğu hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isteyen Meryem Dertviş, iddiaya göre dengesini kaybederek rayların üzerine düştü. Bu sırada ayağa kalkamayan yaşlı kadın, Mersin - İslahiye seferini yapan yolcu treninin altında kaldı. Trenin makinistleri tarafından olay yerine çağırılan sağlık ekbinin yaptığı kontrolde, yaşlı kadının öldüğü belirlendi. Dertviş'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Terinin makinistlerini ifade için karakola götüren polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.