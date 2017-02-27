(Görüntülü Haber) Suriyeli'nin Valilik önüne bıraktığı bavul bomba paniğine neden oldu

Mahir ALAN/ ADIYAMAN() – ADIYAMAN Valiliği önüne bırakılan ve bomba paniğine yol açan bavul, fünye ile patlatılmak istenirken gelen sahibine teslim edildi. Bugün öğleden sonra Adıyaman Valiliği önüne arama noktasına bırakılan bavulu gören görevliler, bomba olabileceği şüphesiyle polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler, çevre güvenliğini alarak bomba imha uzmanlarından yardım istedi. Uzman ekipler, bavulu fünyeyle patlatmak için hazırlık yaptığı sırada gelen Suriyeli bir kişi, bavulun kendisine ait olduğunu söyledi. Yapılan kontrolde içerisinde kişisel eşyalar bulunan bavul uyarılan Suriyeliye teslim edildi.