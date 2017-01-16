(Görüntülü Haber) Suriyeli kuyumcunun altın dolu çantasını çalan Suriyeli'yi, mahalleli gençler yakaladı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), () – BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde kendisine ait kuyumcudaki 1.5 kilo altını güvenlik nedeniyle kasaya koymayıp, akşam çanta ile yanına alan Suriye uyruklu Bashir Refaei'nin önünü kesen 2 kişi, elindeki çantayı alarak kaçtı. Suriyeli olduğu anlaşılan şüphelilerden biri, mahalledeki gençler tarafından altınlarla yakalanıp polise teslim edildi. Polis, kaçan diğer hırsızı arıyor. İnegöl'e bağlı Sinanbey Mahallesi'nde kuyumculuk yapan 56 yaşındaki Bashir Refaei dün akşam saatlerinde işyerini kapattıktan sonra, 1.5 kilo altını, güvenlik nedeniyle kasaya bırakmayıp, çantayla evine götürmek üzere yola çıktı. İddiaya göre Refaei'yi takip eden 2 kişi, Doruk Sokak'ta önünü keserek, elindeki altın dolu çantayı alıp kaçtı. Olayı gören mahalledeki gençler, peşinden koştukları şüphelilerden Shafik Meshmeshtin'i altın dolu çanta ile yakalarken, arkadaşı ise kaçtı. Gençler tarafından bir otomobile kilitlenen ve daha sonra polise teslim edilen Shafik Meshmeshtin emniyete götürülürken, kaçan arkadaşı ise aranıyor. Olayın şokundan uzun süre kurtulamayan Bashir Refaei ise, hırsızı yakalayan ve altınlarını kurtarak gençlere teşekkür etti.