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(Görüntülü Haber) Suriyeli küçük kızın şüpheli ölümü (2)

ÖLÜM NEDENİ BOĞULMA İzmir'in Torbalı ilçesinde, banyoda su kovasının içinde hareketsiz bulunduğu öne sürülen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Suriyeli 2 yaşındaki Suha Aluş'un cansız bedeni, İzmir Adli Tıp...

ÖLÜM NEDENİ BOĞULMA İzmir'in Torbalı ilçesinde, banyoda su kovasının içinde hareketsiz bulunduğu öne sürülen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Suriyeli 2 yaşındaki Suha Aluş'un cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemede cinsel istismar bulgusuna rastlanmazken, çocuğun ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirlendi. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan küçük kızın anne, baba, teyze ve halasının emniyette ifadesinin alındığı öğrenildi. Mehmet CANDAN/İZMİR, ()

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