EŞİNİN BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ Kayseri'de, evinde ölü bulunan Fatma El Muhammed'in polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen eşi 23 yaşındaki Ahmed El Muhammed'in kendine zarar verdiği görüldü. Çelişkili ifadeler veren Ahmed El Muhammed'in eşini boğarak öldürüldüğü iddia edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ahmed El Muhammed, tedavisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirildi. Yaklaşık 1 saat süren tedavinin ardından zanlı, Adli Tabiplikten sağlık raporu alınarak, tekrar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
(Görüntülü Haber) Suriyeli kadın, evinde ölü bulundu (2)
EŞİNİN BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ Kayseri'de, evinde ölü bulunan Fatma El Muhammed'in polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen eşi 23 yaşındaki Ahmed El Muhammed'in kendine zarar verdiği görüldü....
17 Şubat 2017 Cuma 19:19
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