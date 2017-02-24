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(Görüntülü Haber)Suriyeli iki genç, tartıştıkları 2 kişiyi bıçakladı

KONYA'da tramvay durağı gişelerinde 'kart basmama' meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişiyi bıçaklayarak ağır yaralan Suriyeli şüpheliler üzerlerindeki giysiden yakalandı. Olay, 18 Şubat günü saat 20.30 sıralarında merkez...

KONYA'da tramvay durağı gişelerinde 'kart basmama' meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişiyi bıçaklayarak ağır yaralan Suriyeli şüpheliler üzerlerindeki giysiden yakalandı. Olay, 18 Şubat günü saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki F.O. ve 22 yaşındaki Oğuz Kaya, gişelerden kart okutmadan tramvay durağına girmek isteyen Suriyeli 2 kişiyi uyarınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında F.O. sırtından, Oğuz Kaya ise karın boşluğundan bıçaklandı. Durumları ağır olan yaralılardan F.O., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Kaya ise Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şüphelileri belirlemek için çalışma başlatan polis, çevredeki işyerleri ve tramvaylarda bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Polis, verilen eşgaller doğrultusunda şüphelilerden 16 yaşındaki Mehdi H.'yi tramvay içerisinde bulunan kameralardan tespit etti. Yapılan görüşmelerde şüphelinin sürekli tramvay kullandığını belirleyen ekipler olay günüde aynı montu giyen Mehdi H.'yi tramvayda yakaladı. Mehdi H.'nin verdiği bilgi doğrultusunda diğer şüpheli 15 yaşındaki Mustafa A.'da tramvay durağında yakalanarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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