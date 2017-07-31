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(Görüntülü Haber) Suriyeli genç DSİ'ye ait sulama kanalında kayboldu

ŞANLIURFA'da, DSİ’ye ait sulama kanala giren Suriyeli 15 yaşındaki İbrahim Hasen, akıntıya kapılarak kayboldu. Dalgıç polislerin yaptığı aramada Hasen bulunamazken, havanın kararması üzerine çalışmalara ara verildi. Olay, akşam...

ŞANLIURFA'da, DSİ’ye ait sulama kanala giren Suriyeli 15 yaşındaki İbrahim Hasen, akıntıya kapılarak kayboldu. Dalgıç polislerin yaptığı aramada Hasen bulunamazken, havanın kararması üzerine çalışmalara ara verildi.

Olay, akşam saatlerinde Ulubağ Mahallesinden geçen DSİ’ye ait sulama kanalında meydana geldi. Sıcak nedeniyle serinlemek isteyen Suriye uyruklu İbrahim Hasen yasak olmasına rağmen sulama kanalına girdi. Hasen, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Hasen'in suda çırpışını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından gelen dalgıç polisler, hava kararana kadar kanalda arama yaptı ancak Hasen'e ulaşamadı. Havanın kararmasından dolayı dalgıç polislerinin sabah erken saatlerinde yeniden kanalda arama yapacakları belirtildi.

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