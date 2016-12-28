(Görüntülü Haber) Suriyeli gasp çetesi çökertildi

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da son 15 gün içerisinde 6 kişinin para ve cep telefonlarını gasp eden 9 kişilik Suriyeli çete çökertildi. Çete üyelerinin gece geç saatlerde takip ettikleri kişileri, ıssız bir yerde sıkıştırarak, pala ve bıçak zoruyla tehdit ettikleri ileri sürüldü. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, kent merkezinde son 15 gün içerisinde meydana gelen gasp olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, olayların yoğunlukta gerçekleştiği ve kentin en işlek bölgesi olan Kültür Park'ta önlem alıp, devriye görevi yapmaya başladı. Bu sırada geçen 25 Aralık Pazar günü, Kültür Park'ta iki kişinin bıçak ve pala zoruyla telefonları paraları alındı. Parkta bulunan polis, gasp olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu 2 kişiyi kısa süren kovalamaca sonucu yakaladı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda polis, olayı karıştığı öne süren diğer Suriye uyruklu 7 kişiyi de merkez Meram İlçesi'ndeki evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise gasp ettikleri 6 adet cep telefonu ile olaylarda kullanılan çok sayıda bıçak ve pala ele geçirildi. Çete üyelerinin gece geç saatlerde takip ettikleri kişileri ıssız bir yerde sıkıştırarak, pala ve bıçak zoruyla telefonlarını ve paralarını gasp ettikleri ileri sürüldü. Gözaltına alınan Suriye uyruklu Mahmud F. (20), İbrahim El H. (20), Hüseyin E. (18), Feyyad E. (19), Yaser A. (19), Abdülmelik M. (20) ve Abdul H. (16), Ahmed Muhammed Mustafa A. (17) ile Ahmed El S. (16) yapılan sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.