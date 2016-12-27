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(Görüntülü Haber) Suriyeli çocuğun parmağının sıkıştığı yüzüğü itfaiye çıkardı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da 10 yaşındaki Suriyeli Muhammed Fuat’ın parmağının sıkıştığı yüzük, acil serviste itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Eyyübiye Mahallesi'nde oturan Muhammet Fuat, evde bulduğu yüzüğü...

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da 10 yaşındaki Suriyeli Muhammed Fuat’ın parmağının sıkıştığı yüzük, acil serviste itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Eyyübiye Mahallesi'nde oturan Muhammet Fuat, evde bulduğu yüzüğü sol orta parmağına taktı ama bir daha çıkaramadı. Ağlamaya başlayan çocuğu fark eden ailesi, Muhammet Fuat’ı, otomobille Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste doktorlar da yüzüğü çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine acil servise gelen itfaiye personeli, spiralle 10 dakika süren çalışmanın ardından yüzüğü keserek küçük çocuğun parmağından çıkardı. Sıkışan yüzüğün çıkarılması ile rahat nefes alan Suriyeli çocuk ve ailesi hastane çalışanları ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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