(Görüntülü Haber) Suriyeli ailelerin bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, Suriyeli iki aile arasında, oyun oynayan çocuklarının tartışması nedeniyle kavga çıktı. Bıçakla 1 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.



Olay, akşam saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli iki ailenin sokakta oynayan çocukları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Aile üyelerinin de katılmasıyla tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Suriyeli Muaz Halil (26), bacağından bıçakla yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sokak ortasında bacağından yaralanan Halil, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.