(Görüntülü Haber) Suriyeli 40 günlük Ali'nin şüpheli ölümü

ADANA'da pencereleri naylon ile kapatılmış tek odalı evde yaşayan Suriyeli ailenin 40 günlük bebeği Ali Aluş, hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, anne Amel Aluş fenalık geçirdi. Halep'ten 1 yıl önce kaçan Güzel Aluş ile 2 yıllık eşi Amel Aluş, Adana'nın merkez Yüreğir İlçesi'ne yerleşti. Tek odalı, sıvası dökülmeye yüz tutmuş evde yaşam mücadelesi veren çiftin, 40 gün önce Ali adını verdikleri bir erkek bebekleri oldu. Tarım işçiliği yapan çift, sabah uyandıklarında beşikte yatan bebeklerinin hareket etmediğini fark etti. 112'yi arayan çift, sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ambulans görevlilerinin yaptığı incelemede, Ali Aluş'un öldüğü belirlendi. Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Acılı baba Güzel Aluş, bebeğinin battaniyeye sarılı cesedini kucağında Adli Tıp Morgu'na getirdi. Eşi ile birlikte Adli Tıpa gelen genç anne, gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun ardından "Alim" diye feryat eden Suriyeli anne, baygınlık geçirdi. Ali Aluş'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek. Geriye, göçmen kimliği çıkartmak için doğduğu gün çekilen fotoğrafı kalan Ali'nin ölümü ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.