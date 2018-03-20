(Görüntülü Haber) SURİYE TSK 'Afrin bugün daha huzurlu' mesajı ile yeni görüntüler yayınladı
20 Mart 2018 Salı 19:45
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