Yılmaz BEZGİN/ REYHANLI (Hatay), () - 'ZEYTİN Dalı Harekatı' kapsamında çeşitli illerden Suriye sınırındaki Hatay ve Kilis'e askeri araç ve personel sevkiyatı devam ediyor. Yurt genelinde konuşlu birliklerden harekata takviye amacıyla gönderilen askeri araç ve personel, Hatay ve Kilis'e ulaştı. Askeri araçlar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere sınır hattındaki birliklerde konuşlandırıldı.
(Görüntülü Haber) Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Yılmaz BEZGİN/ REYHANLI (Hatay), () - 'ZEYTİN Dalı Harekatı' kapsamında çeşitli illerden Suriye sınırındaki Hatay ve Kilis'e askeri araç ve personel sevkiyatı devam ediyor. Yurt genelinde konuşlu birliklerden harekata takviye amacıyla...
18 Mart 2018 Pazar 15:54
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