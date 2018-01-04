(Görüntülü Haber) Suriye sınırına askeri sevkiyat
SURİYE'nin terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD denetimindeki Afrin'e sınır olan Kilis'e, aralarında obüslerin de bulunduğu askeri araç sevkiyatı yapıldı. Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis...
04 Ocak 2018 Perşembe 16:35
SURİYE'nin terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD denetimindeki Afrin'e sınır olan Kilis'e, aralarında obüslerin de bulunduğu askeri araç sevkiyatı yapıldı. Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis sınırına, aralarında obüs ve zırhlı personel taşıyıcıların da bulunduğu askeri araç sevkiyatı yapıldı. TIR'lara yüklenen obüs ve askeri araçlar, Afrin sınırındaki hudut karakollarına gönderildi. Güvenlik önlemleri arasında ilerleyen konvoydaki obüs ve zırhlı araçların 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı hudut karakollarına konuşlandırılacağı bildirildi.
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