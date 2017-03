(Görüntülü Haber) Suriye sınırı artık daha güvenli

Hasan KIRMIZITAŞ- Eyyüp BURUN- Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Suriye sınırı Fiziki Güvenlik Sistemi ile de güvenli hale getirildi. Suriye ile 169 kilometre uzunluğunda olan Gaziantep ve Kilis sınırının 90 kilometresinde modüler beton duvar inşa edildi. Güvenlik için ayrıca sınır hattına sabit duvar, akordeon, gözetleme kulesi, kafes tel, aydınlatma ve hendek kazıldı. Yapılan çalışmalarla at ve araçla kaçakçılığın neredeyse sonlandırıldığı sınır hattında, kaçak geçişlerde de yüzde 40 azalma sağlandı. Genelkurmay Başkanlığı bugün Fırat Kalkanı harekatının sürdürüldüğü Azez-Cerablus hattına komşu Gaziantep ve Kilis bölgelerindeki sınır hattında güvenliği sağlayan 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'nın sorumluluk alanında yapılan çalışmaları ile güvenlik önlemlerini gazetecilere bilgi verildi. 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'nda verilen brifingde konuşan Albay Alparslan Kılınç, 911 kilometrelik Suriye sınırının 169 kilometresinin sorumluluk sahalarında olduğunu ifade etti. Kaçakçılık ve kaçak geçişleri önleyip aynı zamanda suç ve suçlularla mücadele ettiklerini anlatan Albay Kılınç, 169 kilometrelik sınır hattında 3 tabur ve 27 karakol ile hizmet verdiklerini kaydetti. Alaya bağlı karakollardan 16'sının yeni tip olduğunu anlatan Kılınç, eski tip 11 karakolun ise TOKİ tarafından bir yıl içerisinde yenileneceğini dile getirdi. DRONE'LER DE KULLANILIYOR Sınır hattında beton duvar, hendek, kafes tellerle önlem alındığını vurgulayan Albay Kılınç, ayrıca rokete dayalı kule ve kulübeler, termal kameralar ile aydınlatma direkleri ve sürekli devriye görevi yapan zırhlı araçlarla güvenliği sağladıklarını kaydetti. 14 noktada özel güvenlik bölgesi uygulama ile desteklenen güvenlik önlemleri arasında ayrıca havadan da her an droneler de dahil insansız hava araçlarıyla sınırın iki tarafının da gözetleniyor. İNSAN KAÇAKÇILIĞI BİTTİ Geçmişte sınıra yakın noktalarda insan kaçakçılığının yapıldığı, sınırda tarlası bulunanların Suriye'den geçiş yaparak Türkiye'ye gelenleri traktör römorkları ile taşıdığı, özel güvenlik bölgesi uygulaması ile bunun engellendiği kaydedildi. Suriye sınırında güvenliğin sağlanması için yapılan modüler beton duvarların yüksekliği 3 metre. Amerika- Meksika sınırında daha önce 5 ile 7 metre, yeni dönemde yapılacak olanların ise 12 metre yüksekliğinde olması öngörülürken, askeri yetkililer Türkiye sınırında 3 metre yüksekliğin yeterli olduğunu insan ile gözetleme ve nöbet takibi ile kaçakçılık ve kaçak geçişlerin mümkün olmayacağını ifade etti. İKİ SINIRI DA SADECE TÜRK ASKERİ KORUYOR 1'inci Hudut Alay Komutanı Albay Alparslan Kılınç, sınır birliklerinin sadece Türkiye değil aynı zamanda resmi bir devlet olmadığı için Suriye sınırının da güvenliğini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birliklerinin sağladığını ifade etti. Birliklerin iki ülke sınırını da koruyor olmasının zorluklarını anlatan Albay Kılınç, 360 derece bakışla sınırda güvenliği sağladıklarını kaydetti. GAZİANTEP-KİLİS SINIRI 3 AYDA DUVARLA KAPATILACAK Albay Kılınç, sorumluluk alanlarındaki 169 kilometrelik sınır hattının 90 kilometresinde modüler beton duvar inşası yapıldığını kalan 69 kilometrelik bölümün de TOKİ ve yüklenici firmalar tarafından 3 ay içerisinde tamamlanacağını ve böylece Gaziantep ile Kilis'in Suriye ile olan sınırının tamamen duvarla kapatılacağını söyledi. AT VE ARAÇLA GEÇİŞ MÜMKÜN DEĞİLİ Bunun yanı sıra sınır hattında 67 gözetleme kulesi, 34 kilometre güçlendirilmiş kafes tel engeli yapılan sınır hattında146 kilometre de hendek kazılı olduğunu anlatan Albay Kılınç, "Fiziki engel sistemleri sayesinde şunu söyleyebiliriz; sınırımızdan atlı ve araçlı olarak kimse geçemez. Yasa dışı geçiş teşebbüsleri olduğunda da sınır birlikleri olarak gereğini yapıyoruz" dedi. Sınır hattında at, araç, sırtla yapılan kaçakçılığın modüler beton duvar uygulaması ile sonlandığı öğrenildi. 2014 yılında 3 bin 474 kaçakçılık olayına müdahale edilen Gaziantep ve Kilis sınır hattında geçen 2016 yılında alınan önlemler ile birlikte bu sayının 77'ye düştüğü belirtildi. Sınırdaki kaçak geçişlerde de önemli oranda düşüş sağlandı. 2015 yılında 12 bin 183 kaçağın geçiş yaptığı sınır hattında geçen yıl yüzde 40 düşüş ile bu sayı 8 bin 531'e geriledi. DEAŞ'A GÖZ AÇTIRILMIYOR Bu arada son iki yıllık dönemde Gaziantep ve Kilis sınırından Türkiye'ye geçmek veya gelmek isteyen terör örgütü DEAŞ mensubu 634 kişi yakalandı. DEAŞ'lıların yanı sıra geçen yıl sınır hattında 49'da PYD'li terörist ele geçirildi. Karakollarda görev alan askerler de 24 saat boyunca eli tetikte gözü Suriye sınırında teyakkuz halinde bekliyor. Askerler sık sık yemeklerini komutanları ile yerken, Albay Kılınç son olarak terör örgütü PYD denetimindeki Afrin'in Meydanı Akbez Köyüne komşu Höyük Hudut Karakolu'nu ziyaret ederek askerlerden tekmil alıp, denetim yaptı.