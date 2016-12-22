(Görüntülü Haber) Suriye şehidi Acar, bir gün önce annesini aramış: Beni merak etme

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında dün teröristlerin saldırılarında şehit olan askerden Uzman Çavuş 23 yaşındaki Akın Acar, bir gün önce telefonla aradığı annesi Hanife Acar'a operasyona gideceklerini belirterek, "Anne ben iyiyim, operasyona gideceğiz. Beni merak etme" demiş. Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında dün teröristlerle El Bab'ta terörist saldırılarda şehit olan Uzman Çavuş Akın Acar'ın Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde yaşayan annesi Hanife Acar'a acı haberi, Kaymakam Levent Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe, askeri yetkililer tarafından verildi. Kaymakam ve yanındakileri kapıyı açınca karşısında gören anne Hanife Acar, "Oğluma bir şey oldu, siz bundan geldiniz. Ben biliyorum" diye baygınlık geçirdi. Çorlu 5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Şenol Alparslan, şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Şehit annesi Hanife Acar, karşısında komutanı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Tümgeneral Alparslan, acılı anneyi uzun süre teskin etmeye çalıştı. Bir süre önce askerden gelen ve iş bulamayınca uzman çavuş olduğu belirtilen Akın Acar'ın, şehit olmadan bir gün önce annesi Hanife Acar ile telefonla görüştüğü belirtildi. Şehit Acar, telefonla aradığı annesine operasyona gideceklerini belirterek, "Anne ben iyiyim, operasyona gideceğiz. Beni merak etme" demiş. Şehit annesi Hanife Acar olay günü oğluna 'Oğlum nasılsın' diye mesaj göndermiş ancak cevap alamamış.