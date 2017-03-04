VALİ ATA: ENKAZA ULAŞILDI Hatay Valisi Erdal Ata, düşen Suriye uçağının enkazına ulaşıldığını açıkladı. Yaylacık civarında Amanos Dağları eteğinde bulunan uçağın kokpit bölümünün boş olduğunu pilotların atlayarak kurtulduğu kanaatini taşıdıklarını belirten Vali Ata, "Jandarma timleri ve sağlık ekipleri uçağın enkazına ulaştılar. Uçağın kokpit yerinin boş olduğu görüldü. Pilotların atlayarak kurtuldukları kanaatindeyiz. Hem jandarma hem emniyet hem de AFAD ekiplerimiz pilotları arama kurtarma çalışmaları yapıyor" diye konuştu. Uçağın enkazının bulunduğu bölge jandarma tarafından güvenlik çemberine alınırken, bölge giriş çıkışlara kapatıldı.
(Görüntülü Haber) Suriye savaş uçağı Hatay'da düştü (5)
VALİ ATA: ENKAZA ULAŞILDI Hatay Valisi Erdal Ata, düşen Suriye uçağının enkazına ulaşıldığını açıkladı. Yaylacık civarında Amanos Dağları eteğinde bulunan uçağın kokpit bölümünün boş olduğunu pilotların...
04 Mart 2017 Cumartesi 21:43
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