(Görüntülü Haber) Suriye savaş uçağı Hatay'da düştü (3)

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - SURİYE Hava Kuvvetleri'ne ait MİG 21 tipi savaş uçağı bugün akşam saatlerinde Hatay'ın Samandağ İlçesi'ne düştü. Pilotların paraşütle atladığı belirtilirken, bölgede arama tarama çalışması başlatıldı. Başbakan Binali Yıldırım, referandum mitingi için gittiği Nevşehir'de yaptığı açıklamada Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağının Hatay'a düştüğünü söyledi. Uçağın düşme nedeninin henüz bilinmediğini belirten Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Suriye rejimine ait olduğu düşünülen MİG tipi bir uçağın Hatay Samandağ’ın Yaylacık Mevkii'nde düştüğü yönünde bir bilgi var. Pilotun atladığı yönünde yine bilgiler geliyor. Oradaki birliklerimiz arama- kurtarma çalışmasına destek oluyor. Düşme konusunda henüz netlik yok ama hava şartlarının oldukça olumsuz olduğu yönünde raporlar var. Şimdilik bilgi bu kadar." ARAMA ÇALIŞMALARI Hatay'ın Samandağ İlçesi'ne bağlı Yaylacık Mahallesi kırsalına saat 18.30 sıralarında büyük bir gürültü duyduklarını söyleyen köylüler jandarmaya bilgi verdi. Amanos Dağları eteklerine düşen uçağın pilotlarının paraşütle atladığı bilgisi üzerine arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. MUHALİFLERİN ATEŞ AÇTIĞI İDDİASI Hatay'da düşen MİG 21 savaş uçağının Suriye'deki muhaliflerin yerden açtığı ateşle vurulduğu ileri sürüldü. İddiaya göre savaş uçağı Hatay'ın Altınözü İlçesi'nin yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Suriye'nin Maarrat Mirin kasabası kırsalında muhalifler tarafından vuruldu. Yere yakın mesafeden uçan uçağın, makinalı silahlarla açılan ateşle isabet aldığı iddia edildi.