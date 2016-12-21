YARALI 2 ASKER GAZİANTEP'TE Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan 2 Türk askeri ambulansla Gaziantep'e getirildi. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralı 2 askerin tedavilerine başlandı.
(Görüntülü Haber) Suriye'de DEAŞ saldırısı: 4 şehit, 15 yaralı (7)
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan 2 Türk askeri ambulansla Gaziantep'e getirildi. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma...
21 Aralık 2016 Çarşamba 19:20
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