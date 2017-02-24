(Görüntülü Haber) (şüphelinin fotoğrafı)Sultanahmet'te kaçak kazı yapan 1 kişi Bizans dönemine ait eserlerle yakalandı
24 Şubat 2017 Cuma 08:16
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