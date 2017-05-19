(Görüntülü Haber) Şüpheli çantadan eski kıyafetler çıktı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () ANTALYA'da tramvay durağı ve büyük bir alışveriş merkezine yakın noktada bulunan şüpheli çanta bomba imha uzmanı tarafından açıldı. Çantadan eski kıyafetler çıktı. Olay, Muratpaşa İlçesi Şarampol Caddesi üzerindeki kavşakta akşam saatlerinde meydana geldi. Antalya'nın en büyük alışveriş merkezlerinden biri ve tramvay durağına çok yakın bir noktadaki duvar dibindeki siyah çantayı görenler durumdan şüphelenerek polise haber verdi. Kavşağı ve çantanın bulunduğu cadde üzerindeki trafiği yaya ve araç geçişine kapatan polisler güvenlik önlemi aldıktan sonra bomba imha uzmanlarından yardım istedi. Bu sırada tramvay durağında bekleyen bazı vatandaşların panik yaşadığı görüldü. Kısa sürede gelen bomba imha ekibi özel kıyafetini giyip hazırlandıktan sonra çantayı inceledi. Bıçakla dikkatlice açılan çantada eski kıyafetler, bir çift terlik ve bez parçaları olduğu görüldü. Polis, çantayı içerisindekilerle birlikte toplayıp polis merkezine götürdü.