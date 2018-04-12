Güven USTA - Murat SOLAK - İstanbul - SULTANGAZİ'de bulunan 5 katlı bir tesktil atölyesinde yangın çıktı. Yangın saat 13.45 sıralarında çıktı. 5 katlı binanın 3'üncü katında başlayan yangın büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Sultangazi'de tekstil atölyesinde yangın (1)
Güven USTA - Murat SOLAK - İstanbul - SULTANGAZİ'de bulunan 5 katlı bir tesktil atölyesinde yangın çıktı. Yangın saat 13.45 sıralarında çıktı. 5 katlı binanın 3'üncü katında başlayan yangın büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye...
12 Nisan 2018 Perşembe 15:14
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