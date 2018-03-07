Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde çok sayıda polisin katıldığı operasyon düzenleniyor. Operasyona zırhlı polis araçları ile polis helikopteri de destek veriyor. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Operasyonun içeriği hakkında henüz bilgi verilmedi.
(Görüntülü Haber) Sultangazi'de polis operasyonu (1)
Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde çok sayıda polisin katıldığı operasyon düzenleniyor. Operasyona zırhlı polis araçları ile polis helikopteri de destek veriyor. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik...
07 Mart 2018 Çarşamba 11:48
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