İSTANBUL Sultangazi Belediyesi Ambalaj Atığı Aktarma Tesileri'nde saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
(Görüntülü Haber) Sultangazi'de korkutan yangın
Sultangazi Belediyesi Ambalaj Atığı Aktarma Tesileri'nde saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları...
26 Şubat 2017 Pazar 20:11
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