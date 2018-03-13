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(Görüntülü Haber) Sultanbeyli'deki iki kaza güvenlik kamerasında

Seyyar satıcı takla atan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Haber-Kamera: İstanbul Sultanbeyli'de aynı gün meydana gelen iki kaza çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İlk kaza kaza, dün Sultanbeyli...

Seyyar satıcı takla atan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Haber-Kamera: İstanbul Sultanbeyli'de aynı gün meydana gelen iki kaza çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İlk kaza kaza, dün Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Hızlı şekilde ilerleyen Mehmet Demirkol idaresindeki taksi, sokak kesişiminde bir minibüse çarptı. Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. KIL PAYI KURTULDU İkinci kaza ise yaklaşık 1 saat sonra, Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde meydana geldi. Dörtyol ağzında çarpışan iki araçtan biri takla attı. Yol kenarındaki bir seyyar satıcı, takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralanan takla atan aracın sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Her iki kaza da çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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