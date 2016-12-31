(Görüntülü Haber) Sultanbeyli'de istinat duvarı çöktü

Haber Kamera Ramazan EĞRİ / İSTANBUL Sultanbeyli'de bir gıda sitesine ait istinat duvarı çöktü park halinde bulunan 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Olay 02.30 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi mahallesi Ceylanpınar sokak üzerinde meydana geldi. Gıda sitesine ait olduğu öğrenilen istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 2 araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Olayda yaralı ve can kaybı olmadığı öğrenildi. Mahalle sakinleri istinat duvarıyla ilgili daha önceden gerekli makamlara şikayet de bulunduklarını iddia etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.