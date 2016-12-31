Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2010 sonrası emeklilere ‘hesaplama’ zammı geliyor
2010 sonrası emeklilere ‘hesaplama’ zammı...
Son dakika... PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı
PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi...
İşçiden 1,404 liralık asgari ücrete "dokuz maddelik" itiraz
Asgari ücrete 9 maddelik itiraz
FETÖ operasyonunda 3 subay asker tutuklandı
3 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı

(Görüntülü Haber) Sultanbeyli'de istinat duvarı çöktü

Haber Kamera Ramazan EĞRİ / İSTANBUL Sultanbeyli'de bir gıda sitesine ait istinat duvarı çöktü park halinde bulunan 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Olay 02.30 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi mahallesi Ceylanpınar sokak...

Haber Kamera Ramazan EĞRİ / İSTANBUL Sultanbeyli'de bir gıda sitesine ait istinat duvarı çöktü park halinde bulunan 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Olay 02.30 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi mahallesi Ceylanpınar sokak üzerinde meydana geldi. Gıda sitesine ait olduğu öğrenilen istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 2 araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Olayda yaralı ve can kaybı olmadığı öğrenildi. Mahalle sakinleri istinat duvarıyla ilgili daha önceden gerekli makamlara şikayet de bulunduklarını iddia etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55