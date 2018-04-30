Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL Sultanahmet'teki otel yangınında yaralanan itfaiye eri Taner Çebi tedavi gördüğü hastanede dün şehit oldu. Çebi yaralandıktan sonra otelden çıkarılırken kameralara yansımıştı.
(Görüntülü Haber) Sultanahmet'teki yangında yaralı itfaiyecinin otelden çıkarılma görüntüleri
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL Sultanahmet'teki otel yangınında yaralanan itfaiye eri Taner Çebi tedavi gördüğü hastanede dün şehit oldu. Çebi yaralandıktan sonra otelden çıkarılırken kameralara yansımıştı.
30 Nisan 2018 Pazartesi 11:36
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