Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () SULTANAHMET'te bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi.
(Görüntülü Haber) Sultanahmet'te otel yangını (1)
Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () SULTANAHMET'te bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi.
27 Nisan 2018 Cuma 12:22
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