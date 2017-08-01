(Görüntülü Haber) Sulama kanalına düştü, ölümden döndü
ADANA'da alkollü olduğu için dengesini kaybedip sulama kanalına düşen kişi, suya atlayan çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Namık Kemal Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalına bir kişinin...
01 Ağustos 2017 Salı 09:37
ADANA'da alkollü olduğu için dengesini kaybedip sulama kanalına düşen kişi, suya atlayan çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Namık Kemal Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalına bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar, suya atlayıp hemen çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, konuşamayacak derecede alkollü olduğu belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan 55 yaşlarındaki erkek kişiyi, ilk müdahalenin ardından tedavi için Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bir miktar su yuttuğu ve hayati tehlikesi bulunmayan kişinin kimlik bilgilerine ulaşmaya çalışan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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