(Görüntülü Haber) Sulama kanalına düşen çocuk öldü

ADANA'da sulama kanalına düşen Halil Demirtaş'ın (13), yaşamını yitirdi. Olay, Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi üzerindeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Halil Demirtaş okuldan çıktıktan sonra sulama kanalına düştü. Demirtaş'ın çırpınışlarını görenler kanala atlayarak küçük çocuğu kurtarmaya çalıştı. Akıntıya kapıyan Demirtaş bir süre sonra gözden kayboldu. Olayı duyan aile yakınları kanal kenarına geldikten sonra polisi ve kurtarma ekiplerini aradı. Su altı polisleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı CANKUR ekipleri kanal kenarında arama yaptı. Ekiplerin arama çalışmalarına mahalle halkı da destek verdi. Aradan geçen 2 saatin ardından çocuğun cansız bedeni düştüğü yerden 4 kilometre ileride bulundu. Sudan çıkarılan cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.