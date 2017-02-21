(Görüntülü Haber) 'Sudan sebeple' spor salonuna ateş açtılar

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da spor salonu işletmecisinin yeni üyelerden içtikleri suyun parasını peşin istemesi tartışmaya neden oldu. Salonu terk eden yeni üyeler, iddiaya göre bir süre sonra geri gelerek pompalı tüfekle salona ateş açtı. Olay, Kepez İlçesi Yeşilırmak Caddesi üzerindeki bir spor salonunda gece yarısı meydana geldi. Spor salonuna yeni kaydolan bir kişi, akşam saatlerinde dolaptan bir şişe su alıp içmek istedi. İçeceklerin ücretini peşin aldıklarını ve parasını ödeyip öyle alması gerektiğini söyleyen spor salonu işletmecisi 31 yaşındaki Aydın Çetintaş ile yeni üye arasında tartışma çıktı. Eski üyelerden paranın peşin istenmediğini söyleyip, duruma tepki gösteren yeni üye ve arkadaşları, iddiaya göre Çetintaş'ı tehdit ederek salonu terk etti. Kapanış saatine yakın tekrar salonun önüne gelen kişi ya da kişiler, pompalı tüfekle salona 5 el ateş ettikten sonra kaçtı. Salonun giriş kısmındaki camlar tamamen kırılırken salonun boş olması olması nedeniyle yaralanan olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri eşkalini belirlediği zanlıları yakalamak için çalışma başlatırken olay yeri inceleme ekipleri de delil topladı. Hasarın meydana geldiği salonun sahibi Çetintaş, "Bir yakınımın yanına gittiğimde gelip salona pompalı tüfekle ateş açmışlar. 4-5 bin TL civarında zararım var. Konu büyütülecek bir durumda değildi. Suyun parasını peşin aldığımızı söyledim, dolaptan su almışlardı. 'Şimdi kim gidip soyunma dolabından para alıp gelecek' dedi. Tekrar uyarınca suları dolaba fırlatıp gidip arkadaşına söyledi. Yanıma gelen arkadaşı 'Böyle esnaflık olmaz' diyerek üzerime yürüdü. İkisine de birer tokat attım. Sonra bizi ayırdılar" diye konuştu.