(Görüntülü Haber) Su kanalına düşen TIR'ın sürücüsü öldü
TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp su kanalında düşen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Ergene İlçesi Çevre Yolu Marmaracık Mahallesi mevkinde meydana geldi. İstanbul'dan...
10 Ocak 2017 Salı 21:01
TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp su kanalında düşen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Ergene İlçesi Çevre Yolu Marmaracık Mahallesi mevkinde meydana geldi. İstanbul'dan Edirne yönüne giden, sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 19 RB 100 plakalı TIR, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak su kanalına düştü. TIR'ın camından fırlayarak dorsenin altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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