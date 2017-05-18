(Görüntülü Haber) 'Su deposundan' 994 korsan kitap çıktı

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da birkitapçının su deposu görünümü verilen dolap içerisinde farklı basım evlerinden piyasaya sunulan çeşitli yazarlara ait değişik sayılarda 994 korsan kitap ele geçirildi. Güvenlik Şube Fikri Mülkiyet Büro Amirliği ekipleri 'ne merkez Seyhan İlçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kitapçıda korsan kitap satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İşyerine baskın yapan polis, korsan kitapların saklanmış olabileceği yerlerde inceleme yaptı. İşyeri sahibi ve korsan kitaplara ulaşamayan polis, depo olarak kullanılan arka binanın bodrum katını kontrol etti. SAKLANIRKEN YAKALANDI Bodruma inen polis, su deposunun arkasında saklanan işyeri sahibi Hasret G.'yi yakaladı. Saklanmadığını öne süren Hasret G. oldukça rahat göründü. Polisler, su deposunda arama yaptı. Su deposu görüntüsü verilmiş dolapta tanınmış yazarların kaleme aldığı değişik sayılarda 994 korsan kitap ele geçirildi. Kitapların bulunduğu bölümün dikkat çekmemesi için dolaba musluk takıldığı ve hortum bağlantılarının bulunduğu dikkat çekti. Hasret G. ise, korsan kitapların kendisine ait olmadığını durumdan haberdar olmadığını öne sürdü. Ele geçirilen kitapların gerçek baskılarının piyasa değerinin 19 bin 880 lira olduğu belirtilirken gözaltına alınan Hasret G. hakkında 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.