Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE’de 25 yaşındaki Nihat N., ayrıldığı sözlüsünün barışma teklifini kabul etmemesi üzerine av tüfeğiyle kendini vurarak ölmek istedi. Ağır yaralanan Nihat N., hastanede tedavi altına alındı. 1'inci Murat Mahallesi Güngör Mazlum Caddesi Ufuk Sitesi A Blok zemin katta ailesiyle birlikte oturan Nihat N., dün gece, bir süre önce ayrıldığı sözlüsünü telefonla arayıp, barışmak istedi. Genç kızın barışma teklifine "Hayır" demesi üzerine bunalıma giren Nihat N., av tüfeğini banyoda karnına ateşleyerek ölmek istedi. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nihat N. hastaneye kaldırıldı. Nihat N.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
(Görüntülü Haber) Sözlüsünden ayrılınca av tüfeğiyle kendini vurdu
Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE’de 25 yaşındaki Nihat N., ayrıldığı sözlüsünün barışma teklifini kabul etmemesi üzerine av tüfeğiyle kendini vurarak ölmek istedi. Ağır yaralanan Nihat N., hastanede tedavi altına alındı. 1'inci...
24 Şubat 2017 Cuma 12:12
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