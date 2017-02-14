Ali AKSOYER / İSTANBUL İstanbul’da siyah kağıtları solisyon sürerek özel bir makina ile dolara dönüştürdüklerini söyleyen ve bir işadamına bu sözde dönüştürcü solisyonun alımı için para isteyen Afrika uyruklu 3 dolandırıcı polisin operasyonu ile yakalandı. Sıyah renkli kağıtların paraya döndüğünü söyleyerek dolandırıcılık yapan şüphelilerin, dolandırma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, işadamı Salih L.'nin şüphelilerle buluştuğu, sözde makinenin içinde paraya dönen dolar banknotlarını aldığı, paraların sahte olmadığını anladığında ise, şüphelilere para verdiği görülüyor.
(Görüntülü Haber) Sözde "para yapan makine" şüphelileri kamerada
Ali AKSOYER / İSTANBUL İstanbul’da siyah kağıtları solisyon sürerek özel bir makina ile dolara dönüştürdüklerini söyleyen ve bir işadamına bu sözde dönüştürcü solisyonun alımı için para isteyen Afrika uyruklu 3 dolandırıcı...
14 Şubat 2017 Salı 17:45
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