Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab şehidi Teğmen Furkan Yayla son yolculuğuna uğurlandı
Görele kurtuluş gününde şehit uğurladı
Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor
’Şerden hayır doğar’ derler
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"

(Görüntülü Haber) Songül, ailesini yangından kurtardı

Süleyman EKİN / ANTALYA, () - ANTALYA'da sabah saatlerinde evde yangın çıktığını fark eden 19 yaşındaki Songül Kayapınar, başta hasta babası olmak üzere ailenin 7 ferdini büyük soğukkanlılıkla dışarı çıkararak yanmaktan kurtardı. Muratpaşa...

Süleyman EKİN / ANTALYA, () - ANTALYA'da sabah saatlerinde evde yangın çıktığını fark eden 19 yaşındaki Songül Kayapınar, başta hasta babası olmak üzere ailenin 7 ferdini büyük soğukkanlılıkla dışarı çıkararak yanmaktan kurtardı. Muratpaşa İlçesi Tonguç Caddesi Türker Apartmanı'nın 6'ncı katında 8 kişilik ailenin kaldığı 19 numaralı dairenin salonunda, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Duman kokusuna uyanan Songül Kayapınar salona geçtiğinde, alevlerin odayı sardığını gördü. Aynı odada kalan hasta babası Yılmaz ile annesi Makbule Kayapınar'ı dışarı çıkaran genç kız, ardından evin diğer fertleri Nevzat, Samet, Zeycan, İlk Şans ve Berkay Kayapınar'ı uyandırarak tahliyelerini sağladı. Alevlere su kovalarıyla müdahale etmeye çalışan Songül Kayapınar, başarılı olamayınca apartmandaki tüm kapıların zilini çalarak yangını haber verdi. Olay yerine kısa sürede Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliği alan itfaiye erleri, sağlık ekiplerine de haber verdi. Kısa sürede apartmanda oturanların tümü tahliye edildi. Büyük korku yaşayan apartman sakinleri, yangının şokunu uzun süre atlatamadı. SOBA KIVILCIMINDAN ÇIKTIĞI SANILIYOR Alevler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, yangının salondaki odun sobasının etraftaki plastik malzemeleri tutuşturmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Sağlık ekipleri, Yılmaz Kayapınar ile dumandan etkilenen eşine ambulansta müdahale etti. Polise bilgi veren Songül Kayapınar ise yan odada uyuduğunu ve kısa süre sonra bir patlama sesi duyduğunu söyledi. Kayapınar, yangını fark edince ailesini uyandırıp evden çıkarttığını söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.