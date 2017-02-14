(Görüntülü Haber) Songül, ailesini yangından kurtardı

Süleyman EKİN / ANTALYA, () - ANTALYA'da sabah saatlerinde evde yangın çıktığını fark eden 19 yaşındaki Songül Kayapınar, başta hasta babası olmak üzere ailenin 7 ferdini büyük soğukkanlılıkla dışarı çıkararak yanmaktan kurtardı. Muratpaşa İlçesi Tonguç Caddesi Türker Apartmanı'nın 6'ncı katında 8 kişilik ailenin kaldığı 19 numaralı dairenin salonunda, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Duman kokusuna uyanan Songül Kayapınar salona geçtiğinde, alevlerin odayı sardığını gördü. Aynı odada kalan hasta babası Yılmaz ile annesi Makbule Kayapınar'ı dışarı çıkaran genç kız, ardından evin diğer fertleri Nevzat, Samet, Zeycan, İlk Şans ve Berkay Kayapınar'ı uyandırarak tahliyelerini sağladı. Alevlere su kovalarıyla müdahale etmeye çalışan Songül Kayapınar, başarılı olamayınca apartmandaki tüm kapıların zilini çalarak yangını haber verdi. Olay yerine kısa sürede Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliği alan itfaiye erleri, sağlık ekiplerine de haber verdi. Kısa sürede apartmanda oturanların tümü tahliye edildi. Büyük korku yaşayan apartman sakinleri, yangının şokunu uzun süre atlatamadı. SOBA KIVILCIMINDAN ÇIKTIĞI SANILIYOR Alevler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, yangının salondaki odun sobasının etraftaki plastik malzemeleri tutuşturmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Sağlık ekipleri, Yılmaz Kayapınar ile dumandan etkilenen eşine ambulansta müdahale etti. Polise bilgi veren Songül Kayapınar ise yan odada uyuduğunu ve kısa süre sonra bir patlama sesi duyduğunu söyledi. Kayapınar, yangını fark edince ailesini uyandırıp evden çıkarttığını söyledi.