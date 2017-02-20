(Görüntülü Haber) Soma'daki hastane yolunda 3 ayrı kaza

Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), () MANİSA'nın Soma ilçesinde bugün hizmete giren yeni Soma Devlet Hastanesi'nin yakınlarında aynı gün 3 maddi hasarlı trafik kazası oldu. Soma'daki Turgutalp Mevkii'nde yapımı tamamlanan 300 yataklı Soma Devlet Hastanesi, bugün hasta kabulüne başladı. Hastanenin girişinde kontrolsüz trafik akışı nedeniyle 3 maddi hasarlı kaza yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren aynı yolda benzer nedenlerle toplam 4 otomobilin karıştığı iki ayrı kaza ve bir kamyon ile kamyonetin karıştığı üçüncü kaza meydana geldi. Bergama'dan Soma yönüne giden 45 VE 361 plakalı kömür yüklü kamyonun sürücüsü, yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek Acil Servisi'e girmek isteyen Saadettin Erçevik (55) yönetimindeki 45 V 4462 plakalı sebze yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyondaki kömürler yola saçıldı. Kazadan yaralanmadan kurtulan kamyonet sürücüsü Saadettin Erçevik, "Hastaneye girmek için dönüş yaptığım sırada karşı istikametteki kamyon sarsılarak üzerimize gelmeye başladı. Biz ne olduğunu anlamadan kamyon devrildi. Kayarak bize yandan çarptı. Burada bir kavşak düzenlemesi yapılması gerekir" dedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken yola devrilen kamyon, çekici yardımıyla kaldırıldı. Yola dökülen kömürler ise, belediye ekiplerince temizlendi.