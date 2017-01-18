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(Görüntülü Haber) Solo Türk klibinde, 'İnsanımıza zarar veren girişimler, çelikten kanatlarımız altında yok olup gidecek' mesajı

KONYA'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan akrobasi timi 'SoloTürk' Konya semalarındaki eğitim uçuşuyla ilgili klip hazırladı. Klipte pilotun, ''Ülkemizin birliğini bozmaya çalışıp, insanımıza zarar veren tüm girişimler...

KONYA'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan akrobasi timi 'SoloTürk' Konya semalarındaki eğitim uçuşuyla ilgili klip hazırladı. Klipte pilotun, ''Ülkemizin birliğini bozmaya çalışıp, insanımıza zarar veren tüm girişimler çelikten kanatlarımız altında yok olup gidecektir" diye mesaj vermesi dikkat çekti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 2009 yılında kurulan ve tek F-16 uçağıyla, gösteri yapan akrobasi timi 'SoloTürk', darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü'nden, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na taşındı. Burada 132'nci Filo Komutanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye başlayan SoloTürk, Konya semalarındaki eğitim uçuşuyla ilgili bir kısa klip hazırladı. Hazırlanan klip, SoloTürk, sosyal paylaşım sitelerindeki hesabında yayınlandı. Klipte, uçuş öncesi son hazırlıklar, pistten ayrılış ve Konya semalarındaki akrobatik hareketler eşliğinde Solo Türk Pilotu Yüzbaşı Erhan Günar'ın telsizden söylediği sözler izleyenleri gururlandırdı. Günar, telsiz konuşmasında, ''Mevlana'nın yurdundan, asil milletimize selam olsun. Ülkemizin birliğini bozmaya çalışıp, insanımıza zarar veren tüm girişimler çelikten kanatlarımız altında yok olup gidecektir" demesi dikkat çekti.

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