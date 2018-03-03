(Görüntülü Haber) Sol gözünü kaybeden işçi 105 bin TL'ye uzlaştı

Haber-Kamera Azim ÇELİKADAPAZARI(Sakarya),() - SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, inşaatta demirleri sökerken fırlayan çivinin sol gözüne batması sonucu görme yetisini büyük oranda kaybeden Hakan Şen (27), müteahhit firmadan şikayetçi oldu. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaştırmacı görevlendirirken, Hakan Şen görüştüğü müteahhit firma yetkilileri ile 105 bin TL tazminat karşılığında anlaşma sağladı. Erenler'de yaşayan Hakan Şen geçen yıl Haziran ayında Adapazarı Yenigün Mahallesi'nde çalıştığı inşaatta kolonu sökerken yerinden fırlayan çivi sol gözüne battı. Büyük bir acıyla yere yığılan Hakan Şen, tedavi altına alınırken İstanbul'daki bir özel hastane ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü. Hakan Şen birçok operasyon geçirirken, sol gözünün görme yetisini yüzde 90 oranında kaybetti. Hakan Şen müteahhit firmadan şikayetçi oldu. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı inceledikten sonra konuyu Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı'na yönlendirdi. Bunun üzerine uzlaştırmacı görevlendirildi. İnşaat işçisi ve müteahhit firma 105 bin lira tazminat karşılığında anlaşma sağlayınca dava açılmadan düştü. Hakan Şen'in davası geçen yıl başarıyla sonuçlanan 3 bin 623 uzlaştırma dosyasından en yüksek tazminatla sonuçlanan dava oldu. Hakan Şen, olay sırasında gözünün eline aktığını belirterek, Akşam üstü saat 18.00 sıraları inşaatta kolunu söküyordum. Sökerken 10'luk çivi, esnekliğiyle fırladı gözüme vurdu. Korneası değişti gözümün. Nakil oldu ve görmüyor şuan. Devlet hastanesinde 3 ay yattım. Ondan sonra işin sahibi geldi, İstanbul'da özel hastanede masrafları karşıladı tedavi ettirdi ama hala açılan bir şey yok. Ondan sonra zaten uzlaşma aşamaları başladı dedi. Paraya karşılık gözünü vermenin acı bir durum olduğunu ifade eden Hakan Şen şöyle konuştu 105 bin lira bir para talep ettik, verdiler. Uzlaştık bir şekilde ama 200 bin liraya gözünüzü verir misiniz bana Vermezsiniz, ben de vermem gözümü 200-300 bin liraya. Ama arkadaş benimle muhatap olmasaydı ve ben bu insanın güzel bir insan olduğuna inanmasaydım ben bu uzlaşmayı uzlaşma olarak yapmayacaktım. Uzlaştırmacının etkisi oldu, bizi bir araya getirdi. Onun sayesinde uzlaştık. Artık kalfalık yapıyorum