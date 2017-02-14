(Görüntülü Haber) Sokaktaki bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

KÜTAHYA'da Afgan uyruklu 18 yaşındaki Nematullah Yoghoubi'nın bıçakla yaralandığı kavga olayı bir işyerinin güvenlik karası tarafından saniye saniye kaydedildi. polis, olayın şüphelisi 15 yaşındaki İ.Y. ile arkadaşı 17 yaşındaki A.E.'yi yakaladı. Olay önceki gün akşam saatlerinde Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Marketten çıkan 3 genç ile yaya kaldırımında yürüyen 3 genç arasında tartışma çıktı. Bir işyerinin güvenlik kameralarının kaydettiği olayda gençler arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Afgan uyruklu Nematullah Yoghoubi çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar olay yerinde kaçarken Nematullah Yoghoubi'nin arkadaşları bereyle kanamayı durdurmaya çalıştı. Nematullah Yoghoubi 112 ambulansıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nematullah Yoghoubi'nin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri bıçakla yaralama olayını gerçekleştiren İ.Y. ile arkadaşı A.E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.