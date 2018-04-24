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(Görüntülü Haber) Sokakta tartıştığı eşini bıçakladı

ADIYAMAN’da, Abdurrahman A. sokakta karşılaşarak tartıştığı nikahsız eşi Mukadder K.'yi bıçakla yaraladı. Olay, bu sabah Hocaömer Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Abdurrahman A., otobüs durağında bir süredir ayrı yaşadığı...

ADIYAMAN’da, Abdurrahman A. sokakta karşılaşarak tartıştığı nikahsız eşi Mukadder K.'yi bıçakla yaraladı. Olay, bu sabah Hocaömer Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Abdurrahman A., otobüs durağında bir süredir ayrı yaşadığı nikahsız eşi Mukadder A. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma sırasında öfkelenen Abdurrahman A. üzerinde taşıdığı bıçakla Mukadder K.'yi bacağından yaraladı. Kanlar içerisinde kalan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Abdurrahman A. ise polis tarafından kısa sürede gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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