Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Suriye’deki Rus Büyükelçiliği’ne havan topu saldırısı
Suriye’deki Rus Büyükelçiliği’ne havan topu...
CHP: Asgari ücret 1750 lira olmalı
CHP: Asgari ücret 1750 lira...
Erdoğan'ı üzen geri kalmış 2 konu: Eğitim, Kültür ve Sanat
"Eğitim ve Kültür Sanat'ı geri...
Hac başvuruları başladı
Hac başvuruları başladı

(Görüntülü Haber) Sokakta kavga ettiği esnafı bacağından vurdu

SİVAS'ta sokak ortasında çıkan tartışmada 22 yaşındaki Tarık Ş., kentte esnaflık yapan 29 yaşındaki Emrah A.'yı tabancayla bacağından yaralayarak kaçtı. Olay saat 17.30 sıralarında Eskikale Mahallesi, Bankalar Caddesi'nde meydana...

SİVAS'ta sokak ortasında çıkan tartışmada 22 yaşındaki Tarık Ş., kentte esnaflık yapan 29 yaşındaki Emrah A.'yı tabancayla bacağından yaralayarak kaçtı. Olay saat 17.30 sıralarında Eskikale Mahallesi, Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Kentte gözlük dükkanı işleten Emrah A. ile daha önceden husumeti bulunan Tarık Ş. arasında sokak ortasında kavga çıktı. Kavga sırasında Tarık Ş., üzerinde bulunan tabancayla Emrah A.'yı sağ bacağından vurdu. Saldırgan Tarık Ş. kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralanan Emrah A. ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi Acil Servis'ine kaldırıldı. Emrah A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüpheli Tarık Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55